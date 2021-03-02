У випуску програми "Pro новини" за 2 березня – Президент України Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19 під час поїздки на Донбас. Народні депутати почали збирати підписи за проведення позачергової сесії, аби звільнити директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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Партія "Опозиційна платформа – За життя" хоче переглянути законність рішення Служби безпеки України. Нестор Шуфрич заявив, що домігся з колегами по фракції розгляду питання блокування нового каналу Віктора Медведчука "Перший незалежний" у Раді.

У Верховній Раді запрацювала система голосування з використанням сенсорної кнопки. Механізм встановили ще 2008 року, а почали використовувати тільки через 13 років.