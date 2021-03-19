У випуску "Pro новини" за 19 березня – Володимир Путін жорстко відреагував на слова Джозефа Байдена про те, що російський президент є вбивцею та заплатить за свої дії. У різних регіонах України через спалах COVID-19 запровадили жорсткі карантинні обмеження.

Також у випуску: Рада національної безпеки й оборони стала ефективним засобом захисту національних інтересів України. Однак супротивники Володимира Зеленського вважають, що цей орган є інструментом диктатури в руках президента.