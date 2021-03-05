Pro новини: Як Росії вдалось захопити Крим. Вакцина для відомих людей
У випуску програми "Pro новини" за 5 березня – днями минають 7 роковини від окупації Криму Росією. Однак досі стоїть питання, чи можна це було зупити військовим шляхом. В Україні взялися публічно щепити відомих осіб від коронавірусу залишками індійської вакцини.
Джерело:24 канал
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