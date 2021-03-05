У випуску програми "Pro новини" за 5 березня – днями минають 7 роковини від окупації Криму Росією. Однак досі стоїть питання, чи можна це було зупити військовим шляхом. В Україні взялися публічно щепити відомих осіб від коронавірусу залишками індійської вакцини.

Також у випуску: США впровадили санкції проти олігарха Ігоря Коломойського через його причетність до великої корупції. Так, йому та його родичам найближчим часом заборонено в'їзд до Америки.