У випуску "Pro новини" за 18 грудня – заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову повідомили про підозру у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Верховна Рада пішла на канікули, однак ситуацію з конституційною кризою так і не розв'язали.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Другий тиждень поспіль цифри щодо хворих на коронавірус є чималими, однак не рекордними. Це вселяє певний оптимізм, утім, є одне але.