У випуску "Pro новини" за 18 січня – у Росії триває справжня істерія навколо повернення опозиціонера Олексія Навального. Проте навіть якщо він замінить Володимира Путіна – Україні краще не буде. Замість того, щоб знищити так звані тимчасові маршрутки – їх хочуть оновити. Маршрутна мафія робить усе можливе, щоб залишити бізнес у своїх руках.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Влада вчергове може взятися за повноваження НАБУ. Мовиться про законопроєкт, за яким у Бюро можуть забрати справу Олега Татарова.