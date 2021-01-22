У випуску програми "Pro новини" за 22 січня – в Україні відзначили 102 День соборності. Проте через пандемію COVID-19 традиційний "живий" ланцюг організували лише в мережі. Спільні герої об'єднують цілу націю. Українські герої – "кіборги", що 242 дні боронили донецьке летовище.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Росія бере приклад з Україну. Там хочуть зробити щось схоже на нашу "державу в смартфоні", але лише з водійськими посвідченнями. Український додаток "Дія" працює уже 2 роки, а ворог лише намагається повторити це досягнення.