У випуску "Pro новини" за 30 березня – другу дозу вакцини отримали лише двоє українців на всю країну. Усі хвилі обурення та звинувачення сипляться на голову міністра Максима Степанова. Ідеалісти з "Голосу" вимагають партійного з'їзду і переобрання керівників Кіри Рудик та Ярослава Железняка.

Також у випуску: Верховна Рада ухвалила призов без мобілізації у відповідь на концентрацію російських військ на кордоні з Україною.