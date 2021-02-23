Pro новини: Ухвалення закону щодо держслужби. Вирок системі через справу Стерненка

22:18

У випуску програми "Pro новини" за 23 лютого – депутати ухвалили закон про держслужбовців з правками. У ньому мовиться про важливі посади на кшталт директорів державних підприємств, очільників державних відомств та установ. Активіста Сергія Стерненка – засудили. Проте наслідки вироку можуть бути значними для усієї країни