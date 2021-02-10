Pro новини: Труднощі України із вступом в НАТО. Старт вакцинації

22:31

У випуску програми "Pro новини" за 10 лютого – щоб наблизити вступ України до Північноатлантичного Альянсу – треба сконцентруватись на реформах. Втім, вони почалися зовсім недавно. Україна очікує отримати перші дози вакцини проти коронавірусу вже у понеділок, 15 лютого. Як тільки препарати надійдуть, одразу стартує процес імунізації.