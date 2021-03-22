Pro новини: Сварки між українцями через мітинг на Банковій. У червоній зоні – 8 областей
Мітинг під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка розділив українське суспільство. Одні називають те, що сталося 20 березня, вандалізмом. Інші вважають, що влада інакше б не почула вимог людей.
Джерело:24 канал
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РНБО 19 березня ввела найжорсткіші санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, його посіпак та низки експосадовців.
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