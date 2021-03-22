Мітинг під Офісом Президента на підтримку Сергія Стерненка розділив українське суспільство. Одні називають те, що сталося 20 березня, вандалізмом. Інші вважають, що влада інакше б не почула вимог людей.

Також у випуску: РНБО 19 березня ввела найжорсткіші санкції проти президента-втікача Віктора Януковича, його посіпак та низки експосадовців.