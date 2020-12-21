У випуску "Pro новини" за 21 грудня – за опитуванням Фонду демократичних ініціатив, Президент України Володимир Зеленський став політиком року. Одночасно він став і лідером в опитуванні про невдаху року. Ситуація з мутованим коронавірусом вийшла з-під контролю влади Великої Британії. Новий штам COVID-19 поширюється занадто швидко.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

Заступник голови ОП Олег Татаров прийшов у НАБУ за повісткою про виклик. Політика підозрюють у причетності до незаконної схеми щодо заволодіння квартирами Нацгвардії. Втім, сам Татаров запевняє, що прийшов у бюро сам.

Вакцина компаній Pfizer та "Біотек" отримала дозволи на використання у США, Великій Британії та Ізраїлі. Країни почали перші етапи масової вакцинації. Наразі очікують на сертифікацію і в Євросоюзі.