Pro новини: Справжній рейтинг Зеленського. Графік вакцинації від COVID-19 в Україні

22:25

У випуску програми "Pro новини" за 9 лютого – Центр Разумкова опублікував оновлений президентський рейтинг, згідно з яким Володимира Зеленського підтримують 23,1% українців. Однак такий результат може бути вже не актуальним. Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться 15 лютого. Втім, пересічні громадяни отримають її не одразу.