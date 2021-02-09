Pro новини: Справжній рейтинг Зеленського. Графік вакцинації від COVID-19 в Україні
У випуску програми "Pro новини" за 9 лютого – Центр Разумкова опублікував оновлений президентський рейтинг, згідно з яким Володимира Зеленського підтримують 23,1% українців. Однак такий результат може бути вже не актуальним. Вакцинація від COVID-19 в Україні почнеться 15 лютого. Втім, пересічні громадяни отримають її не одразу.
Джерело:24 канал
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З кожним днем можливість повернення окупованого Криму в Україну може лише віддалятися, адже Росія використовує цей час на повну. Зокрема, її представники вже готуються до майбутньої битви за півострів, тоді як українці живуть мріями.
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