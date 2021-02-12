Pro новини: Скандал довкола заводу "Мотор Січ". ОПЗЖ на межі розпаду

12 лютого 2021 , 22:28
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Джерело:

24 канал

У випуску програми "Pro новини" за 12 лютого – довкола стратегічного заводу "Мотор Січ" виникнув скандал. Однак це може допомогти Україні вибудувати міцні стосунки зі США. Після блокування 3 телеканалів, партія ОПЗЖ опинилася на межі розпаду. Втім, це може їх навпаки посилити, бо замість однієї проросійської партії може виникнути 2 або 3.

Також у випуску:

Україна вже багато років намагається вступити до Європейського Союзу та НАТО. Втім, насправді українська влада лише декларує нестримне бажання це зробити, але майже нічого для цього не робить.