Pro новини: Серйозне загострення на Донбасі. Скасування указу щодо Тупицького
У випуску "Pro новини" за 29 березня – Росія намагається переконати всіх у підготовці України до наступу та вимагає виборів на Донбасі. Володимир Зеленський знайшов як звільнити з посади голову Конституційного суду.
Джерело:"Pro новини" на 24 каналі
Також у випуску:
В Україні за 28 березня у чотирьох областях не було зроблено жодного щеплення проти коронавірусу. Водночас відмовлятись від вакцинації не варто, якщо все ж вдасться отримати до неї доступ.
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