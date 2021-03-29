У випуску "Pro новини" за 29 березня – Росія намагається переконати всіх у підготовці України до наступу та вимагає виборів на Донбасі. Володимир Зеленський знайшов як звільнити з посади голову Конституційного суду.

Також у випуску: В Україні за 28 березня у чотирьох областях не було зроблено жодного щеплення проти коронавірусу. Водночас відмовлятись від вакцинації не варто, якщо все ж вдасться отримати до неї доступ.