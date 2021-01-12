Pro новини: Санкції США проти деяких українців. Українці досі не вакцинуються проти COVID-19
У випуску "Pro новини" за 12 січня – США запровадили персональні санкції проти низки українців через так звані "плівки Деркача". У списку опинився і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Перемовини щодо поставок вакцин проти COVID-19 Міністерство охорони здоров'я розпочало фактично на початку грудня, коли країни Європи та США вже мали підписані угоди.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Лідерка Молдови Майя Санду з офіційним візитом приїхала в Україну. Новообрана президентка у Києві запалила свічку на Алеї Героїв Небесної Сотні.
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