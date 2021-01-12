У випуску "Pro новини" за 12 січня – США запровадили персональні санкції проти низки українців через так звані "плівки Деркача". У списку опинився і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Перемовини щодо поставок вакцин проти COVID-19 Міністерство охорони здоров'я розпочало фактично на початку грудня, коли країни Європи та США вже мали підписані угоди.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Лідерка Молдови Майя Санду з офіційним візитом приїхала в Україну. Новообрана президентка у Києві запалила свічку на Алеї Героїв Небесної Сотні.