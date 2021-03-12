У випуску "Pro новини" за 12 березня – Віктор Янукович продав Росії Крим ще у 2010, коли підписав Харківські угоди. Згідно з ними, російський флот може базуватися на півострові щонайменше до 2042 року. Україну накрила третя хвиля COVID-19. Через це почали ширитися чутки про введення нового тотального локдауну.

Також у випуску: Вакцинація в Україні проводиться мізерними темпами. Наразі щеплення проти коронавірусу отримали близько 30 тисяч українців.