Pro новини: Путін помстився за правду про "Іскандери". Переведення годинників можуть скасувати

22:03

У випуску програми "Pro новини" за 3 березня – Кремль влаштував у Вірменії військовий заколот через бажання помститися Пашиняну за його негативну оцінку російських "Іскандерів". Прем'єр-міністр в інтерв'ю з негативом відгукнувся про російські ракети. Нардепи збираються скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Відповідний законопроєкт проголосували в першому читанні.