У випуску програми "Pro новини" за 3 березня – Кремль влаштував у Вірменії військовий заколот через бажання помститися Пашиняну за його негативну оцінку російських "Іскандерів". Прем'єр-міністр в інтерв'ю з негативом відгукнувся про російські ракети. Нардепи збираються скасувати переведення годинників на літній та зимовий час. Відповідний законопроєкт проголосували в першому читанні.

Також у випуску: У Верховній Раді 3 березня почали збирати голоси за звільнення Артема Ситника з посади директора Національного антикорупційного бюро. Однак згодом нардепи з невідомих причин припинили збір за скликання спецзасідання для розгляду цього питання. Дивіться "Pro новини" за 3 березня 2021: відео