У випуску програми "Pro новини" за 25 січня – в Україні 25 січня закінчився жорсткий карантин, натомість знову почав діяти адаптивний. Головна різниця – тепер обмеження зможуть запроваджувати для кожного регіону та області окремо. Після канікул Юлія Тимошенко повернулась у Верховну Раду омолодженою та здивувала усіх.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Росії відбуваються масові протести. Один з найгучніших випадків – омонівець вдарив жінку ногою в живіт, вона перебуває у реанімації з пробитою головою.