У випуску програми "Pro новини" за 19 лютого – п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Ціна біткойна перевищила позначку у 52 тисяч доларів.

Також у випуску: В Україні – сьома річниця розстрілів на Майдані. Саме в ці дні Революція Гідності увійшла у свою гостру фазу. Проти українців "беркутівці" застосовували сльозогінний газ і світло-шумові гранати.