Pro новини: Порошенко сам в себе купив "Прямий". Біткойн побив усі рекорди
У випуску програми "Pro новини" за 19 лютого – п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що став офіційним власником телеканалу "Прямий". Ціна біткойна перевищила позначку у 52 тисяч доларів.
Джерело:24 канал
Також у випуску:
В Україні – сьома річниця розстрілів на Майдані. Саме в ці дні Революція Гідності увійшла у свою гостру фазу. Проти українців "беркутівці" застосовували сльозогінний газ і світло-шумові гранати.
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