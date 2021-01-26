Pro новини: Погрози Дубінського. Оптимальний варіант для вакцинації від COVID-19

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У випуску програми "Pro новини" за 26 січня – депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський ігнорує вимогу Володимира Зеленського піти з фракції. Зокрема, він пригрозив, що після його виходу у парламенті зникне монобільшість. У 2021 році Україні обіцяють 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Водночас в українських реаліях найоптимальнішим варіантом буде використання саме китайського препарату.