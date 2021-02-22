У випуску програми "Pro новини" за 22 лютого – очільник МОЗ Максим Степанов полетів до Індії, щоб особисто привезти вакцину проти COVID-19. В аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали експосадовця "Приватбанку", який намагався втекти з України.

Також у випуску: Довкола вакцини Covishield, яку вже майже доставили в Україну, виникло багато розмов. Однак її виробляє одна з найбільших фармацевтичних компаній Serum Institute India, тому якість препарату не повинна викликати сумнівів.