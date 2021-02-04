Pro новини: Пандемія проти проблем людства. Ухвалення закону про референдум

22:19

У випуску програми "Pro новини" за 4 лютого – пандемія коронавірусу показала проблему поділу людства на багатих та бідних. Об'єднання людства навколо спільного ворога не відбулося. Монобільшість "Слуги народу" ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Ймовірно, відповідну ідею реалізовувати в Україні поки зарано.