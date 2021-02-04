У випуску програми "Pro новини" за 4 лютого – пандемія коронавірусу показала проблему поділу людства на багатих та бідних. Об'єднання людства навколо спільного ворога не відбулося. Монобільшість "Слуги народу" ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Ймовірно, відповідну ідею реалізовувати в Україні поки зарано.

Джерело: 24 канал Також у випуску: З українського телеефіру зникли проросійські телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна". Проте поки незрозуміло, чи означає їхнє блокування початок війни з пропагандистами.