Pro новини: Пандемія COVID-19 змінює світ. Прогрес у перемовинах з Росією
У випуску "Pro новини" за 13 січня – пандемія коронавірусу – це перший подібний масштабний виклик для суспільства. Наразі критична ситуація з COVID-19 в Німеччині та у Великій Британії. Там вже місяць триває суворий карантин та розпочалась вакцинація. Російські окупаційні війська не дотримуються режиму тиші, так само як і російська влада фактично саботує усі спроби врегулювати ситуацію.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Незабаром медичні пункти контролю стануть стаціонарними і обов'язковим, набудуть офіційного статусу. Не виключено, що запровадять так звані ковідні паспорти.
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