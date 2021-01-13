У випуску "Pro новини" за 13 січня – пандемія коронавірусу – це перший подібний масштабний виклик для суспільства. Наразі критична ситуація з COVID-19 в Німеччині та у Великій Британії. Там вже місяць триває суворий карантин та розпочалась вакцинація. Російські окупаційні війська не дотримуються режиму тиші, так само як і російська влада фактично саботує усі спроби врегулювати ситуацію.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Незабаром медичні пункти контролю стануть стаціонарними і обов'язковим, набудуть офіційного статусу. Не виключено, що запровадять так звані ковідні паспорти.