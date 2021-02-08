Pro новини: ОПЗЖ влаштувала недолугу акцію. В Україні не буде російської вакцини
У випуску програми "Pro новини" за 8 лютого – працівники телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" разом з ОПЗЖ влаштували недолугу акцію з закритими ротами. Володимир Зеленський остаточно запевнив українців в тому, що російським препаратом їх не вакцинуватимуть.
Джерело:24 канал
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В Україні вирує негода. Міста засипало снігом, що завдало чимало клопоту місцевій владі та мешканцям. Такою погода буде ще щонайменше тиждень.
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