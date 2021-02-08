У випуску програми "Pro новини" за 8 лютого – працівники телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" разом з ОПЗЖ влаштували недолугу акцію з закритими ротами. Володимир Зеленський остаточно запевнив українців в тому, що російським препаратом їх не вакцинуватимуть.

Також у випуску: В Україні вирує негода. Міста засипало снігом, що завдало чимало клопоту місцевій владі та мешканцям. Такою погода буде ще щонайменше тиждень.