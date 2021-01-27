Pro новини: ОПЗЖ лідирує у рейтингу партій. Путін і Байден обговорили Україну

22:40

У випуску програми "Pro новини" за 27 січня – за даними останнього рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити 7 політсил. Лідирує у списку "Опозиційна платформа – за життя". Президент США Джо Байден та очільник Росії Володимир Путін телефонною розмовою обговорили Україну.