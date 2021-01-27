У випуску програми "Pro новини" за 27 січня – за даними останнього рейтингу партій, до Верховної Ради мають шанс потрапити 7 політсил. Лідирує у списку "Опозиційна платформа – за життя". Президент США Джо Байден та очільник Росії Володимир Путін телефонною розмовою обговорили Україну.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Вперше за 2 роки в Україні оголосили червоний рівень небезпеки – на Одещині та Миколаївщині. За прогнозами синоптиків, надалі погода погіршуватиметься. В деяких областях України 28 січня буде надзвичайний сніг, сильний вітер, хуртовина та ожеледиця на дорогах.