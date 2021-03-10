У випуску програми "Pro новини" за 10 березня – міські ради країни почали вимагати в центральної влади, щоб проросійську партію "Опозиційна платформа – За життя" заборонили. В Україні 1 липня 2021 року почнеться добровільна податкова амністія.

Також у випуску: В Україні пришвидшились темпи вакцинації. За 9 березня вакцинували 4 362 особи, а від початку кампанії, з 24 лютого, щепили 23 480 громадян. Поки що вони отримали одну дозу вакцини з двох необхідних.