У випуску "Pro новини" за 16 березня – видання Forbse оновило дані про українських олігархів. Молдова остаточно відмовила скандальному судді Миколі Чаусу в політичному притулку.

Також у випуску: За даними опитування Центру Разумкова, проросійська партія "Опозиційна платформа – За життя" зменшила свій політичний рейтинг. Однак вдвічі меншу підтримку отримала партія "Батьківщина". Петра Порошенка підтримали 20% опитаних громадян, а партію "Слуга народу" – 26%.