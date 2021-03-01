У випуску програми "Pro новини" за 1 березня – на акціях у підтримку Сергія Стерненка, мітингувальники закликали реформувати судову систему. З 25 лютого в Україні вакцинують медиків, однак дехто з них від щеплення відомовляється.

Також у випуску: Вперше за президентства Джо Байдена американці завдали авіаудару по Сирії. Ворога вони знищують прицільно високоточною зброєю – керованими ракетами, що випускають з дронів, не ризикуючи життям воїнів і цивільного населення.