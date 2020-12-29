Pro новини: Нова підозра Микитасю. Підсумки "Великого будівництва"
У випуску "Pro новини" за 29 грудня – у НАБУ занепокоїлись через дії Нацполіції щодо колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася. Зокрема, через нову підозру ексзабудовнику. Міністр розвитку економіки та торгівлі відзначив, що в межах програми "Велике будівництво" побудували 115 шкіл, 100 дитячих садочків та 101 спортивну споруду.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Справу Олега Татарова направили у СБУ. Натомість НАБУ чинить цьому справжній спротив і відмовляється її віддавати.
Олів'є залишається незмінною стравою на кожному новорічному столі.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter