У випуску "Pro новини" за 23 грудня – новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії, може бути заразнішим. Разом з тим, він не викликає у якихось серйозніших наслідків. Затори це для Києва стали абсолютно звичним явищем. Усе тому, що автівок в столиці стало забагато. Крім цього, є ще безліч причин утворення багатокілометрових заторів.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У Харкові 23 грудня пройшов похорон міського голови Геннадія Кернеса. На прощання з ним зібрались тисячі людей, а також високопосадовці. У Держекоінспекції провели рейд по новорічних ярмарках. Вони розповіли, як відрізнити легальну ялинку від тої, яку незаконно зрубали.