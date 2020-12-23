Pro новини: Небезпека від нового штаму COVID-19. Причина заторів в Києві
У випуску "Pro новини" за 23 грудня – новий штам коронавірусу, який виявили у Великій Британії, може бути заразнішим. Разом з тим, він не викликає у якихось серйозніших наслідків. Затори це для Києва стали абсолютно звичним явищем. Усе тому, що автівок в столиці стало забагато. Крім цього, є ще безліч причин утворення багатокілометрових заторів.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
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