У випуску програми "Pro новини" за 2 лютого – російському опозиціонеру Олексію Навальному сьогодні оголосили вирок – його засудили до 3,5 років позбавлення волі. Депутати мають ухвалити закон про зброю у першому читанні. Однак цей документ точно не досконалий і потребує змін.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Вакциновуватися від COVID-19 доведеться щорічно приблизно так само, як роблять щеплення від грипу. Такий прогноз анонсувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.