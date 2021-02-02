Pro новини: Навальному оголосили вирок. Ухвалення закону про зброю
У випуску програми "Pro новини" за 2 лютого – російському опозиціонеру Олексію Навальному сьогодні оголосили вирок – його засудили до 3,5 років позбавлення волі. Депутати мають ухвалити закон про зброю у першому читанні. Однак цей документ точно не досконалий і потребує змін.
Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:
Вакциновуватися від COVID-19 доведеться щорічно приблизно так само, як роблять щеплення від грипу. Такий прогноз анонсувала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter