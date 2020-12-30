У випуску "Pro новини" за 30 грудня – МОЗ України підписало контракт про постачання вакцин від китайської фармкомпанії. Водночас лякатися її не потрібно, бо це – оптимальний варіант. Протистояння між президентом і Конституційним Судом набирає обертів. Зеленський відсторонив голову суду, але в КСУ не хочуть виконувати указ.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Заступнику голови Офісу Президента мали спробувати обрати запобіжний захід. Проте подання на арешт Олега Татарова відкликали.