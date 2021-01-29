Pro новини: Кінець демократії у Європі. Неефективність пенсійної системи

22:25

У випуску програми "Pro новини" за 29 січня – російську делегацію повернули до участі в засіданнях ПАРЄ. Зокрема, європейців не бентежить, що Україна тепер повинна вести діалог з окупантами. Чинна влада вирішила реформувати українську пенсійну систему. Закон про введення накопичувальної системи пенсій можуть ухвалити вже у 2021 році.