У випуску програми "Pro новини" за 29 січня – російську делегацію повернули до участі в засіданнях ПАРЄ. Зокрема, європейців не бентежить, що Україна тепер повинна вести діалог з окупантами. Чинна влада вирішила реформувати українську пенсійну систему. Закон про введення накопичувальної системи пенсій можуть ухвалити вже у 2021 році.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Депутати від "Слуги народу" не наважують виключити зі складу фракції Олександра Дубінського, щодо якого у США запровадили санкції. Однією з ймовірних причин є те, що нардеп погрожує забрати з собою 30 підконтрольних йому депутатів. Зокрема, це спричинить фактичний розвал монобільшості в парламенті.