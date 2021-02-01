Pro новини: Інтерв'ю президента програмі зі США. Протести проти режиму Путіна

22:20

У випуску програми "Pro новини" за 1 лютого – Володимир Зеленський дав інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. У розмові було досить багато питань та відповідей, деякі – неоднозначні. Росіяни 31 січня знову вийшли не несанкціоновані владою протести. Ймовірно, мітинги – це лише так званий профілактичний "пошук тріщин" в режимі Путіна.