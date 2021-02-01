У випуску програми "Pro новини" за 1 лютого – Володимир Зеленський дав інтерв'ю програмі Axios, що виходить на платформі HBO. У розмові було досить багато питань та відповідей, деякі – неоднозначні. Росіяни 31 січня знову вийшли не несанкціоновані владою протести. Ймовірно, мітинги – це лише так званий профілактичний "пошук тріщин" в режимі Путіна.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: У США посилили вимоги до носіння масок, в Німеччині ж в літаках тепер вимагатимуть вдягати респіратори. Можливо, деякі люди й справді перестали серйозно ставитися до носіння масок.