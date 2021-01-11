У випуску "Pro новини" за 11 січня – чинному президенту США Дональду Трампу залишилося бути президентом 9 днів. Однак може так статися, що він піде з посади швидше. Американці вимагають оголосити Трампу імпічмент через заворушення у Вашингтоні. Експерти вже прогнозують, яким буде курс долара у 2021 році. Впевнені, що це залежить також від співпраці з МВФ.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні вже 4 дні тривають жорсткі карантинні обмеження, однак українці від нього не в захваті.