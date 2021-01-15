У випуску "Pro новини" за 15 січня – ймовірною метою зустрічі радників "нормандської четвірки" у Берліні могло бути поновлення Україною купівлі російського газу. За деякими даними, значну частину часу там обговорювали саме це питання. Україна буде закуповувати вакцини від COVID-19 через посередника. Ним стане міжнародна компанія Crown Agents.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: В Україні майже 12 мільйонів громадян впродовж 2020 року не сплатили державі податки. Однак поки українці не почнуть цього робити, недобросовісні представники влади розкрадатимуть ці гроші та витрачатимуть їх не за призначенням.