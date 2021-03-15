У випуску "Pro новини" за 15 березня – народного депутата Олександра Дубінського виключили із партії "Слуга народу". Петро Порошенко досі не може пробачити Володимиру Зеленському перемоги на президентських виборах.

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Міжнародний валютний фонд відтягує з виділенням Україні чергових грошей. Думки експертів щодо наслідків цього для держави вірізняються: одні говорять, що це катсрофа, інші запевняють, що нічого страшного насправді не сталося і що Україна може впоратись без грошей МВФ.