Pro новини: Другий термін для Зеленського. Рекорд смертності від COVID-19

Джерело:24 канал
У випуску "Pro новини" за 17 березня – Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прагне змінити Україну за один термін, але зараз активно говорять про те, що він може піти і на другий. В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, вона перевищила максимальні показники осінньої хвилі епідемії.
Збагачення проросійського нардепа Віктора Медведчука відбулось завдяки його куму, російському президенту Володимиру Путіну. Також до цього доклався Петро Порошенко, який начебто не бачив політичного зростання політика і не чув його антиукраїнських риторик.