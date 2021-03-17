Pro новини: Другий термін для Зеленського. Рекорд смертності від COVID-19

22:20

У випуску "Pro новини" за 17 березня – Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прагне змінити Україну за один термін, але зараз активно говорять про те, що він може піти і на другий. В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, вона перевищила максимальні показники осінньої хвилі епідемії.