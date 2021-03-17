У випуску "Pro новини" за 17 березня – Президент України Володимир Зеленський заявляв, що прагне змінити Україну за один термін, але зараз активно говорять про те, що він може піти і на другий. В Україні стрімко зростає смертність від COVID-19, вона перевищила максимальні показники осінньої хвилі епідемії.

Також у випуску: Збагачення проросійського нардепа Віктора Медведчука відбулось завдяки його куму, російському президенту Володимиру Путіну. Також до цього доклався Петро Порошенко, який начебто не бачив політичного зростання політика і не чув його антиукраїнських риторик.