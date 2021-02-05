У випуску програми "Pro новини" за 5 лютого – від закриття медведчуківських телеканалів найбільше виграв їхній соратник телеканал "Наш". Його рейтинги підсочили, як мінімум, у разів 5. Опозиціонер Олексій Навальний посміявся з дідуся-актора й через це може потрапити за ґрати ще на 2 роки.

Також у випуску: Верховна Рада спромоглася проголосувати за закон про створення Бюро економічної безпеки. Це новий і незабаром вже єдиний правоохоронний орган, який буде розслідувати економічні злочини в Україні.