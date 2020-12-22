У випуску "Pro новини" за 22 грудня – обвинувачення проситиме в суду арешт для Олега Татарова на час розслідування. Але з можливістю не сидіти в СІЗО, а вийти під заставу в 10 мільйонів і чекати вироку вдома. Народні обранці готуються до новорічних канікул. Адже до 11 січня Верховна Рада офіційно вихідна.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Олексій Навальний знайшов в інтернеті телефон агента ФСБ Костянтина Кудрявцева. За допомогою спеціальної програми приховав свій номер і зателефонував йому.