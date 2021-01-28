Pro новини: Депутати провалили голосування за Вітренка. Рада взяла курс на реформу СБУ

У випуску програми "Pro новини" за 28 січня – народні депутати не підтримали призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. Для цього не назбиралася достатня кількість голосів. Парламент ухвалив закон про реформування Служби безпеки України. Відтак в СБУ хочуть забрати право розслідувати корупційні та економічні злочини.
YouTube заблокував канал одіозного нардепа Олександра Дубінського. До всіх відео, опублікованих на ресурсі, тепер немає доступу.
Віталій Кличко заявив, що Київ планує закупити мільйон доз вакцин проти COVID-19. На це з міського бюджету виділять 140 мільйонів гривень.
Російська валюта на московській біржі обвалилася нижче, ніж 92 рублі за євро. Це сталося через те, що Росія нині в очікуванні нових санкцій, які скоро запровадять і США, і Європа, зокрема, через арешт Навального.