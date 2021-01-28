У випуску програми "Pro новини" за 28 січня – народні депутати не підтримали призначення Юрія Вітренка першим віцепрем'єром – міністром енергетики. Для цього не назбиралася достатня кількість голосів. Парламент ухвалив закон про реформування Служби безпеки України. Відтак в СБУ хочуть забрати право розслідувати корупційні та економічні злочини.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі:

YouTube заблокував канал одіозного нардепа Олександра Дубінського. До всіх відео, опублікованих на ресурсі, тепер немає доступу.

Віталій Кличко заявив, що Київ планує закупити мільйон доз вакцин проти COVID-19. На це з міського бюджету виділять 140 мільйонів гривень.

Російська валюта на московській біржі обвалилася нижче, ніж 92 рублі за євро. Це сталося через те, що Росія нині в очікуванні нових санкцій, які скоро запровадять і США, і Європа, зокрема, через арешт Навального.