У випуску "Pro новини" за 28 грудня – низка європейських держав оголосили на свята жорсткий карантин, а паралельно із ним розпочинають вакцинацію, але не Україна. Скандальному заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову не обрали запобіжний захід на засіданні через те, що не прийшли прокурори.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Згідно з дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулись у грудні 2020 року, українці б знову обрали Володимира Зеленського.